Вт, 18.07.2017, 14:44 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 18 июля 2017 года, 12:52

Главред газеты Златоуста получил 3 года «строгача» за вымогательство у депутата Госдумы


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Центральный районный суд Челябинска сегодня, 18 июля, приговорил главного редактора газеты «Правда Златоуста» Валерия Ускова к трем годам колонии строгого режима – по версии обвинения, журналист вымогал 1 млн рублей у депутата Госдумы РФ Олега Колесникова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации консультанта суда Натальи Прохоровой, Ускова взяли под стражу в зале суда.

«Суд признал его виновным по пунктам "а, г" части 2 статьи 163 УК РФ – "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Государственный обвинитель требовал для него три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима», – сообщила она.

По версии следствия, во время избирательной кампании 2016 года в Госдуму Валерий Усков, участвовавший в выборах в качестве самовыдвиженца по Златоустовскому округу, вместе с сообщником вымогал 1 млн рублей у своего оппонента Олега Колесникова под угрозой распространения в газете порочащих его честь и достоинство материалов. Журналист был задержан сразу же после передачи ему 240 тыс. рублей. До марта 2017 он содержался в СИЗО, а потом был отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, в сентябре 2014 года Усков был осужден к году лишения свободы за незаконное хранение оружия.

Фото портала Златоуст74.ru

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: вымогательство, новости златоуста, выборы в челябинской области, новости челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 603
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:38
На покупку автоматов и патронов власти Южного Урала выделили более 400 тыс. рублей
сегодня, 13:54
Социологи назвали главные страхи россиян
сегодня, 13:38
ВНИМАНИЕ. Предупреждение о шквале на Южном Урале продлено на сутки
сегодня, 13:31
ВНИМАНИЕ. Продлено ограничение движения по Набережной в Челябинске
сегодня, 12:34
Геолог-консультант украл метеорит из челябинского музея
сегодня, 11:49
18+ Реклама с «пышными формами» возмутила Челябинское УФАС
сегодня, 11:44
Директор МУП «УАТ» Озерска заплатит 152 тыс. за крупную сделку без согласия собственника
сегодня, 11:35
В Челябинске осужден полицейский, обманувший подследственного на 200 тыс. рублей
сегодня, 11:01
В Челябинске, Коркино и Карабаше 18 июля возможен дымовой туман
сегодня, 10:40
Супруга погибшего в ДТП мужчины отсудила у работодателя 500 тыс. рублей
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость