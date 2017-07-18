Главред газеты Златоуста получил 3 года «строгача» за вымогательство у депутата Госдумы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Центральный районный суд Челябинска сегодня, 18 июля, приговорил главного редактора газеты «Правда Златоуста» Валерия Ускова к трем годам колонии строгого режима – по версии обвинения, журналист вымогал 1 млн рублей у депутата Госдумы РФ Олега Колесникова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации консультанта суда Натальи Прохоровой, Ускова взяли под стражу в зале суда.

«Суд признал его виновным по пунктам "а, г" части 2 статьи 163 УК РФ – "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Государственный обвинитель требовал для него три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима», – сообщила она.

По версии следствия, во время избирательной кампании 2016 года в Госдуму Валерий Усков, участвовавший в выборах в качестве самовыдвиженца по Златоустовскому округу, вместе с сообщником вымогал 1 млн рублей у своего оппонента Олега Колесникова под угрозой распространения в газете порочащих его честь и достоинство материалов. Журналист был задержан сразу же после передачи ему 240 тыс. рублей. До марта 2017 он содержался в СИЗО, а потом был отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, в сентябре 2014 года Усков был осужден к году лишения свободы за незаконное хранение оружия.

Фото портала Златоуст74.ru