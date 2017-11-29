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Агентство новостей Доступ 1 29 ноября 2017 года, 17:09

Главе Карталинского района предъявлено обвинение в превышении полномочий


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Главе Карталинского района (Челябинская область) предъявлено обвинение в превышении полномочий при приобретении жилья для бывших воспитанников детских домов – следствие намерено ходатайствовать о временном отстранении Сергея Шулаева от должности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ – "Превышение должностных полномочий". Следователем перед судом возбуждено ходатайство о временном отстранении чиновника от исполнения должностных обязанностей», – сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявлено сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

По версии следствия, в 2014 году Шулаев приобрел за средства областного бюджета (более 10 млн рублей) в Карталах два многоквартирных дома, жилые помещения в которых были распределены между десятью сиротами. При этом, согласно заключению эксперта, дома являются не пригодными для проживания из-за многочисленных нарушений противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм. Как утверждают в СК, Шулаев достоверно знал об этом.

«Будут приняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав потерпевших и возмещения ущерба, причиненного бюджету. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», – отметил Шишков.

Ранее сообщалось, что в отношении первого заместителя главы Карталинского района Светланы Бровкиной возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий и получение взятки. По версии следствия, родственник чиновницы произвел реконструкцию своего дома и гаража, а администрация приняла решение изменить статус дома и перестроенного гаража, присвоив им статус многоквартирного благоустроенного жилого помещения. Затем они заключили муниципальные контракты на покупку 14 квартир на общую сумму свыше 10 млн рублей и по договорам социального найма предоставили их достигшим совершеннолетия сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. По результатам проведенных в ходе следствия экспертиз дома признаны не пригодными для круглогодичного проживания.

Теги: халатность, превышение полномочий, новости карталов, ветхо-аварийное жилье, дети-сироты
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