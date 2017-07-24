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Агентство новостей Доступ 1 24 июля 2017 года, 11:15

ПРЕЦЕДЕНТ. Глава села на сутки ввел «сухой закон» в Варне


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Глава сельского поселения на сутки запретил продавать алкоголь на территории Варны (Челябинская область) в День села – одни местные жители возмутились оказанным им недоверием, а другие усомнились в законности такого ограничения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

День села в Варне, который праздновался в минувшие выходные 22-23 июля, ознаменовался непривычным для местных жителей новшеством. Накануне массовых мероприятий участковые полиции обошли все магазины, включая крупные розничные сети, и ознакомили продавцов с распоряжением главы поселения Александра Рябоконя. Согласно документу, продажа спиртного на территории села на сутки должна быть прекращена. Нарушителей предупредили о штрафе в размере 50 тыс. рублей.

Одни селяне поддержали решение, а другие возмутились оказанному им недоверию. Все, кому не терпелось выпить в праздничный день, отправились за горячительным в Карталы, преодолев путь в 100 км туда и обратно.

«Это за кого же нас считают? Как будто мы совсем контролировать себя не можем. Не такое уж у нас и пьющее село. Обидно», – делятся впечатлениями местные жители.

Между тем, сообщается, что праздничные мероприятия прошли с размахом. Помимо артистов из Челябинской и Свердловской области варненцев развлекал певец Сосо Павлиашвили. А ночью людей ждал фейерверк.

Напомним, в январе 2017 года ГУ МВД РФ по Челябинской области направило губернатору предложение разработать проект областного закона о полном запрете продажи алкоголя в праздничные дни, а также в периоды проведения крупных политических, спортивных и культурных мероприятий. Соответствующий законопроект был внесен в ЗСО депутатом Ильей Бархотовым, однако сообщений о его утверждении и вступлении в силу пока не было. Также общественники ранее обсуждали возможность предоставлении органам местного самоуправления права ограничивать реализацию алкогольной продукции в розничных сетях в праздничные дни в местах проведения массовых мероприятий, но решения еще не принималось.

Ольга Плеханова
 

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Теги: праздники, запрет, алкоголизм, новости варны, сухой закон
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