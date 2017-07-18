Геолог-консультант украл метеорит из челябинского музея

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Из Челябинского областного исторического музея украли метеорит – фрагмент весом 2,5 кг исчез из запасников учреждения в начале июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, руководство музея обратилось к контрразведчикам за помощью.

«В результате реализованных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение ценного экспоната весом около 2,5 кг. Он обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею», – рассказали в ведомстве.

Рыночная стоимость одного килограмма метеорита, являющегося частью музейного фонда Российской Федерации, по оценке работников учреждения, составляет более 1 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, метеорит, получивший впоследствии наименование Челябинск, взорвался над территорией Южного Урала 15 февраля 2013 года. Яркое свечение в атмосфере можно было наблюдать в нескольких регионах РФ, близких к Челябинской области. Ударной волной побило окна в радиусе 93 км. Травмы получили около 1 200 человек, но ни один не погиб. Самый крупный фрагмент – весом около 570 кг – упал в озеро Чебаркуль. Позднее его достали из водоема и поместили в краеведческий (ныне исторический) музей.