Гендиректор шахтостроительного предприятия в Челябинске не заплатил 63 млн рублей налогов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «Челябинское шахтостроительное предприятие» Евгения Понкратова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным прокуратура, в 2010-2013 годах Понкратов предоставлял в налоговые органы заведомо ложную информацию о размере налога на добавленную стоимость, утаив 63 млн рублей.

«В документах бухгалтерского учета и налоговой отчетности директор отразил взаимоотношения с рядом зарегистрированных на "номинальных" руководителей организаций по поставке металлопроката, песка, строительной опалубки, которые фактически не осуществлялись», – сообщили в надзорном ведомстве.

Таким образом, он завысил налоговые вычеты предприятия по НДС, а также расходы по закупке товара, что привело к уменьшению налогооблагаемой базы и необоснованному уменьшению уплаты налогов в федеральный бюджет.

В ходе расследования были арестованы деньги и пять автомобилей обвиняемого для обеспечения возможности погашения ущерба бюджету РФ.

Уголовное дело направлено в Металлургический райсуд для рассмотрения по существу.