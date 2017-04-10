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Агентство новостей Доступ 1 10 апреля 2017 года, 16:22

Гендиректор шахтостроительного предприятия в Челябинске не заплатил 63 млн рублей налогов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «Челябинское шахтостроительное предприятие» Евгения Понкратова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным прокуратура, в 2010-2013 годах Понкратов предоставлял в налоговые органы заведомо ложную информацию о размере налога на добавленную стоимость, утаив 63 млн рублей.

«В документах бухгалтерского учета и налоговой отчетности директор отразил взаимоотношения с рядом зарегистрированных на "номинальных" руководителей организаций по поставке металлопроката, песка, строительной опалубки, которые фактически не осуществлялись», – сообщили в надзорном ведомстве.

Таким образом, он завысил налоговые вычеты предприятия по НДС, а также расходы по закупке товара, что привело к уменьшению налогооблагаемой базы и необоснованному уменьшению уплаты налогов в федеральный бюджет.

В ходе расследования были арестованы деньги и пять автомобилей обвиняемого для обеспечения возможности погашения ущерба бюджету РФ.

Уголовное дело направлено в Металлургический райсуд для рассмотрения по существу.

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Теги: мошенничество, налоги, новости челябинска, ндс, криминальные новости челябинской области
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