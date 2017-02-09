ВНИМАНИЕ. ГИБДД Челябинской области призывает водителей воздержаться от поездок: перекрыты трассы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Из-за низкой температуры воздуха, снегопадов и пониженной видимости на дорогах сотрудники Госавтоинспекции переведены на круглосуточный режим несения службы – ряд трасс в регионе перекрыт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С вечера 8 февраля ГИБДД проводит мониторинг состояния дорожных и погодных условий, как в Челябинске, так и по всей области. При возникновении затруднений в движении транспорта вносятся коррективы в дислокацию нарядов ДПС для предотвращения заторов и ДТП.

«Предпринимаемые меры нацелены на уменьшение ситуаций со скоплением автомобилей на основных транспортных магистралях и позволят реагировать на дорожную обстановку своевременно. Несмотря на ухудшение погодных условий ситуация с обеспечением безопасности ДТП не зарегистрировано», – сообщается отделение пропаганды УГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дороге, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом дорожной ситуации. По возможности водителей воздержаться от поездок. При движении на дальние расстояния гражданам советуют быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива.

Напомним, из-за непогоды временно закрыто движение на четырех некоторых автомобильных трассах. С вечера 8 февраля в Кизильском, Карталинском и Варненском районах перекрыты следующие дороги: Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды, участок Карталы – Бреды; Кизильское – Бреды – Мариинский, участок Аркаим – Бреды; Бреды – Синий Шихан и автодорога Павловский – Айдырлинский; Обручевка – Карабулан, Карабулан – Мартыновка – Гранитный, Кизильское – Богдановское, Верхняя Сосновка – Каменка – а/д Кизильское – Богдановское, Варна – Александровка.

