Движение транспорта перекрыто на 4 трассах Южного Урала из-за метели

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области временно закрыто движение на четырех автомобильных трассах – ограничения введены из-за метели и нулевой видимости, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Перекрыты следующие дороги: Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды, участок Карталы – Бреды; Кизильское – Бреды – Мариинский, участок Аркаим – Бреды; Бреды – Синий Шихан и автодорога Павловский – Айдырлинский.

Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок.

Напомним, синоптики обещают 9-11 февраля в горах и низинах Челябинской области сильный мороз, с минимальной температурой воздуха 35-40 градусов ниже нуля.

В ночь на четверг в большинстве районов Южного Урала пройдут снегопады, в отдельных районах возможны метели, будет минус 25-30, в горах и пониженных частях рельефа – до 40 градусов.

Днем 9 февраля ожидаются небольшой снег и метели, столбики термометров не поднимутся выше 16 градусов, в горах и низинах – 25-ти. Ощущение мороза усилит северный – северо-восточный ветер с порывами до 16 метров в секунду.

В ночь на пятницу и субботу, как следует из трехдневного прогноза, в регионе сохранится аномально низкая температура: минус 27-32, в горах и низинах – 40 градусов, днем будет минус 15-20, западный ветер 3-8 метров в секунду, отдельные порывы до 13 м/с.