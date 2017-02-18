Фирма накачала из нелицензированной скважины воды на 13 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Фирма в Сосновском районе (Челябинская область) накачала из нелицензированной скважины воды на 13 млн рублей – факт незаконной предпринимательской деятельности выявлен в рамках оперативно-профилактических мероприятий полиции, предает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка.

«Установлено, что местная фирма, не имея специального разрешения (лицензии), занималась добычей подземных вод из скважины, расположенной в Сосновском районе. В результате незаконных действий руководство компании получило доход на сумму 13 млн рублей», – говорится в сообщении.

Нелегальная деятельность местной коммерческой организации была пресечена оперативниками УЭБ и ПК Главка. В отношении предпринимателей возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Добавим, на сегодняшний день более 850 водозаборных скважин в Челябинской области эксплуатируется без лицензий.