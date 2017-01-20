Более 850 скважин в Челябинской области работают без лицензий

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 850 водоозаборных скважин в Челябинской области эксплуатируется без лицензий – глава региона Борис Дубровский дал на исправление ситуации полгода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«В июле 2017 года состоится совещание с главами, где я прошу доложить о стопроцентном исполнении моего поручения. Более 800 скважин используется с нарушением федерального закона, прошу глав обратить на это особое внимание и выполнить все необходимые процедуры для получения паспортов на эксплуатацию скважин», – подчеркнул Борис Дубровский.

На территории региона сегодня эксплуатируется 1 279 водозаборных скважин, лицензии на право пользования недрами для добычи подземных вод предоставлены только на 423 из них. Таким образом, 856 скважин используются с нарушением закона Российской Федерации «О недрах».

Добавим, что с 2015 года полномочия по предоставлению права пользования недрами для добычи подземной воды переданы на уровень субъекта.