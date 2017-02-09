Федеральные и местные дороги Челябинской области открыты после метели

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области сняты временные ограничения движения на федеральных и местных трассах – видимость на дорогах восстановилась, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отдел пропаганды БДД УГИБДД по региону.

Сегодня, 9 февраля, в 9.00 снова открыты трассы в Кизильском, Карталинском и Варненском районах, перекрытые накануне из-за метели. Движение осуществляется в обычном режиме.

Напомним, наряды ДПС до сих пор дежурят в круглосуточном режиме из-за мороза и снегопадов. Сотрудники Госавтоинспекции просят участников движения быть внимательными на дороге, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом ситуации. Водителям советуют воздержаться от поездок. При движении на дальние расстояния гражданам советуют быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива.

