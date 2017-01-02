ВНИМАНИЕ. Федеральную трассу на границе с Челябинской областью закрыли из-за непогоды

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Трассу «Оренбург – Орск – Шильда – граница Челябинской области» закрыли из-за непогоды − южноуральских автомобилистов просят воздержаться от поездок в данном направлении, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию ГУ МЧС региона.

Ограничение введено с вечера 31 декабря и будет снято после особого распоряжения. «Уважаемые водители, из-за погодных условий ограничено движение на трассе Р-336 Оренбург – Орск − Шильда с 170 по 260 км. Просьба по возможности остановиться у ближайшего кафе, в местах отстоя техники и дождаться стабилизации обстановки на дороге», − говорится в сообщении.

В МЧС также напоминают, что если вы все-таки оказались на трассе в затруднительном положении, необходимо позвонить по номерам экстренных служб: 101, 102, 103.

Напомним, сегодня, 2 января, синоптики прогнозируют в Челябинской области метель и сильный ветер.