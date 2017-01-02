Снег, метель и сильный ветер ожидаются на Южном Урале 2 января

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Снег, метель и сильный ветер ожидаются на Южном Урале в понедельник, 2 января, − при этом в некоторых районах Челябинской области потеплеет до 0 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В начале первой недели нового года в регионе будет облачно с прояснением, местами пройдет небольшой снег, в горах − умеренный, возможны слабые метели, гололед, на отдельных участках дорог – гололедица. «Температура воздуха днем от 0 до -5 градусов. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, отдельные порывы днем до 15 м/с», − говорится в сообщении Челябинского Гидрометцентра.

В южноуральской столице в этот день будет пасмурно, вечером пойдет небольшой снег. Температура воздуха -5-7 градусов. Ветер юго-западный 3,1 м/с.

По данным синоптиков, теплая погода продержится в регионе почти все новогодние каникулы.