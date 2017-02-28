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Агентство новостей Доступ 1 28 февраля 2017 года, 16:24

ФАС проверит законность повышения цен в маршрутках Магнитогорска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинское УФАС России проверит ситуацию с повышением цен на проезд в Магнитогорске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с публикациями СМИ о повышении цен на проезд в маршрутных такси в Магнитогорске Челябинское УФАС России готовит в администрацию муниципалитета запрос для изучения данной ситуации. Будут запрошены документы, необходимые для детального изучения всех обстоятельств данных событий и действий перевозчиков на предмет соблюдения антимонопольного законодательства», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сообщения о повышении стоимости проезда сразу на 25%, с 20 до 25 рублей, с 27-28 февраля появились в маршрутках Магнитки в канун праздничных выходных.

В мэрии заявили, что считают новую цену необоснованной.

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Теги: маршрутки, новости магнитогорска, челябинское уфас, тарифы, городской транспорт, стоимость проезда, администрация магнитогорска
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