ФАС проверит законность повышения цен в маршрутках Магнитогорска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинское УФАС России проверит ситуацию с повышением цен на проезд в Магнитогорске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с публикациями СМИ о повышении цен на проезд в маршрутных такси в Магнитогорске Челябинское УФАС России готовит в администрацию муниципалитета запрос для изучения данной ситуации. Будут запрошены документы, необходимые для детального изучения всех обстоятельств данных событий и действий перевозчиков на предмет соблюдения антимонопольного законодательства», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сообщения о повышении стоимости проезда сразу на 25%, с 20 до 25 рублей, с 27-28 февраля появились в маршрутках Магнитки в канун праздничных выходных.

В мэрии заявили, что считают новую цену необоснованной.