ВНИМАНИЕ. Экстренное предупреждение из-за заморозков в Челябинской области – МЧС

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На погоду в Челябинской области в ближайшую неделю будет влиять обширный антициклон, который опускается сейчас на Европейскую часть России – он коснется Уральского региона по своей восточной периферии, благодаря чему с арктического побережья на Урал будут скатываться порции холодного влажного воздуха, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на синоптиков.

В этой связи в ближайшие пять-семь суток сухая погода может чередоваться с кратковременными осадками (небольшим дождем с мокрым снегом) при низкой температуре: ночью – от минус 3 до плюс 2, на следующей неделе – до минус 5, днем – от 4 до 12 тепла, сообщают специалисты Уральского Гидрометцентра.

По данным их челябинских коллег, 22-23 сентября в ночные и утренние часы на Южном Урале ожидаются заморозки: 22 сентября в горах и низинах в воздухе до минус 4, 23-го в большинстве районов – минус 1-6. Растет атмосферное давление – уже к вечеру четверга, 21 сентября, оно достигнет 751 мм рт. столба.

«В связи с выпадением осадков и заморозками повышается вероятность возникновения ЧС из-за аварий на объектах и линиях энергосистем, отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП. В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений», – предупреждают специалисты спасательного ведомства.

Во избежание негативных последствий главам муниципальных образований рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим повышенной готовности, организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от ЧС (проинформировать граждан о неблагоприятной метеообстановке; обеспечить доведение данной информации до туристических групп, руководителей детских оздоровительных лагерей, летних лагерей дневного пребывания т.п.; уточнить пункты временного размещения населения, расчеты по транспортному обеспечению эвакуации при ЧС и планы по первоочередному жизнеобеспечению населению; провести комплекс мероприятий по защите от заморозков садовых насаждений, сельскохозяйственных культур и пр.).

Добавим, в южных и восточных районах Челябинской области местами 22 сентября сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).