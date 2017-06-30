Экс-главу Кунашакского района отправили в колонию строгого режима

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Кунашакский райсуд (Челябинская область) огласил приговор бывшему главе района Вадиму Закирову – чиновника признали виновным в получении взяток, превышении полномочий и мошенничестве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 30 июня, суд приговорил Вадима Закирова к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 7 млн рублей. Экс-глава района признан виновным в трех эпизодах поучения взяток, трех случаях злоупотребления полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

«Следователем в целях возмещения причиненного ущерба изъяты денежные средства обвиняемых, а также наложен арест на их имущество на общую сумму более 11 млн рублей. В целях устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, следователем СК в администрацию Кунашакского муниципального района, а также губернатору Челябинской области внесены представления», – сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, преступления совершались с 2010 по 2015 годы. Чиновник успел обогатиться, обещая взяткодателям устройство на работу в администрацию, покровительство в получении госконтрактов, а также купив непригодное здание под детский сад, дом для кабинета стоматологии и квартиры для детей-сирот по завышенной стоимости. Ущерб бюджету от сделок по приобретению данных объектов недвижимости превысил 18 млн рублей.

В суд дело Вадима Закирова поступило в конце мая 2016 года. Экс-чиновник провел в СИЗО год и почти девять месяцев (арестован в апреле 2015 года), с декабря 2016 года находился под домашним арестом. Прокурор просил для Закирова 15 лет колонии строгого режима и 14 млн рублей штрафа.