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Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 11:18

Прокурор запросил 15 лет «строгача» для экс-главы Кунашакского района


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Гособвинитель попросил суд назначить экс-главе Кунашакского района (Челябинская область) Вадиму Закирову наказание в виде колонии строгого режима – бывшему чиновнику вменяют семь преступлений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Кунашакском райсуде прошли прения по делу Вадима Закирова. Экс-глава района обвиняется в трех эпизодах поучения взяток, трех случаях злоупотребления полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Преступления совершались с 2010 по 2015 годы. Чиновник успел обогатиться, пообещав взяткодателям устройство на работу в администрацию, покровительство в получении госконтрактов, а также купив непригодное здание под детский сад, дом для кабинета стоматологии и квартиры для детей-сирот по завышенной стоимости.

«Учитывая тяжесть совершенных преступлений, по совокупности статей мы требуем наказание для Закирова в виде 15 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 10 лет, а также штрафа в размере 14 млн рублей», – рассказал поддерживающий сторону гособвинения старший помощник прокурора Кунашакского района Руслан Сабитов.

Напомним, в суд дело Вадима Закирова поступило в конце мая 2016 года. Экс-чиновник провел в СИЗО год и почти девять месяцев (арестован в апреле 2015 года), а в декабре 2016 его отпустили под домашний арест.

Ольга Плеханова

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Теги: коррупция, новости кунашака, суды челябинской области, вадим закиров, кунашакский район
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