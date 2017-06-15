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Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 13:45

Еще одна пара погибла от передозировки наркотиками в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Южноуральске (Челябинская область) обнаружены тела мужчины и женщины – предварительной причиной смерти стала передозировка наркотиками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказали в региональном СУ СКР, трупы найдены днем в среду, 14 июня, в квартире одного из домов по улице Спортивная. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

Предположительно пара скончалась от передозировки. По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, аналогичный случай произошел в Металлургическом районе Челябинска 12 июня. В квартире одного из домов, расположенного на Шоссе Металлургов, были обнаружены тела 27-летнего мужчины и 20-летней женщины. К смерти также привели наркотики.

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Теги: передозировка наркотиков, новости южноуральска, криминальные новости челябинской области
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