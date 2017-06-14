Молодая пара скончалась от передозировки в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Причиной смерти мужчины и женщины, обнаруженных днем 12 июня в одной из квартир в Металлургическом районе Челябинска, стала передозировка наркотическими средствами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщалось ранее, в минувший понедельник в квартире одного из домов, расположенного на Шоссе Металлургов, были обнаружены тела 27-летнего мужчины и 20-летней женщины. Изначально следователи и криминалисты не нашли признаков, указывающих на криминальный характер смерти, и организовали проверку.

«Предполагаемая причина смерти – передозировка наркотическими средствами», – сообщил официальный представитель следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По его словам, в настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.