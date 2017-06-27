Еще один экс-замглавы Чебаркуля пойдет под суд

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Чебаркульского городского округа, обвиняемого в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По версии следствия, Олег Соловьев в 2016 году получил взятку в виде услуг имущественного характера от местного предпринимателя в сумме более 100 тыс. рублей – бизнесмен предоставил чиновнику квартиру в Чебаркуле для проживания. За это чиновник содействовал взяткодателю в заключении муниципальных контрактов по благоустройству, создавая препятствия для участия в конкурсах других предпринимателей.

В 2016 году другой предприниматель оплатил за чиновника административный штраф в сумме 15 тыс. рублей за нарушение им финансовой дисциплины – в ответ Соловьев способствовал ему в заключении муниципальных контрактов без проведения конкурсов.

Преступления выявлены совместно сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Соловьеву предъявлено обвинение по частям 2, 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. В ходе предварительного расследования следователем СК главе администрации Чебаркульского городского округа внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Напомним, в мае был вынесен приговор другому бывшему вице-мэру Чебаркуля – Алексея Сафонова приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,1 млн рублей за взяточничество.