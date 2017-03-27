Единый проездной билет в Челябинске презентуют 6 апреля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Единый проездной билет в Челябинске презентуют 6 апреля – об этом в понедельник, 27 марта, в ходе аппаратного совещания сообщил начальник городского управления транспорта Роман Болотов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас разработчики дорабатывают систему, в рамках которой челябинские пассажиры городского общественного транспорта смогут совершать несколько бесплатных поездок в течение одного часа.

Проездной будет действовать в муниципальных трамваях, троллейбусах и автобусах. Параллельно разрабатывается аналогичный проект для маршрутных такси.

Ранее сообщалось, что единый билет может быть внедрен до конца марта, его готовность на 13 марта составляла 80%.