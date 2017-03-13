Единый проездной билет в Челябинске готов на 80%

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Система «Единый проездной билет», которую планируется внедрить уже в конце текущего месяца, готова на 80% – об этом в понедельник, 13 марта, в ходе аппаратного совещания заявил начальник городского управления транспорта Роман Болотов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Всю прошлую неделю мы тестировали систему в общественном транспорте. Результат показал готовность на 80%. Есть небольшие шероховатости, программисты работают. Думаю, что в конце марта билет уже будет внедрен в работу», – рассказал чиновник.

Напомним, за основу единого проездного билета взяты транспортные карты. Предполагается, что, заплатив один раз, пассажир в течение часа сможет осуществлять пересадки бесплатно. Проездной будет действовать в муниципальных трамваях, троллейбусах и автобусах. Кроме того, ведется разработка по внедрению аналогичного продукта для маршрутных такси.