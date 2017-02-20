«Единый пересадочный проездной» для челябинцев планируют ввести уже в марте

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске планируется с марта ввести единый пересадочный проездной – данное решение могут принять на ближайшем заседании гордумы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 20 февраля начальник Управления транспорта Роман Болотов доложил, что по проекту единого пересадочного проездного все документы готовы, рассмотрены на депутатской комиссии. Решение о внедрении системы будет принято на заседании ЧГД 7 марта.

Напомним, что за основу для «Единого проездного билета» решено взять уже существующие транспортные карты. Предполагается, что пассажир будет платить за проезд один раз, а потом в течение часа делать пересадки в общественном транспорте бесплатно.

«Мы планируем запустить в тест "Единый проездной билет" до конца первого квартала 2017 года. Челябинск – достаточно протяженный город. И зачастую приходится делать пересадки, чтобы добраться до нужного места», – комментирует директор МУП «Служба организации движения» Василий Муленков.

Условия введения такого проездного будут определены и рассмотрены на заседании думы. Городские власти уверены, что данная инициатива будет очень удобной для людей.