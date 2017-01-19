Дымовой туман в Челябинской области рассеется к 11 часам 20 января

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Смог сохранится в четырех городах Челябинской области до 11 часов 20 января – такой прогноз дают специалисты регионального центра гидрометеорологии и окружающей среды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Карабаше, Магнитогорске и Коркино до 11 часов пятницы, 20 января, сохранятся НМУ первой степени опасности, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосфере», – сообщили в региональном управлении МЧС.

Как ожидается, улучшению ситуации будет способствовать ветер юго-западного направления: предстоящей ночью его сила составит 3-8 метров в секунду, отдельные порывы – до 12, в пятницу днем – 5-10 метров в секунду, временами порывы до 13-18 м/с.

Напомним, НМУ первой и второй степени опасности в промышленных городах региона (Магнитогорске, Сатке, Карабаше, Коркино, Троицке, Копейске) наблюдаются с 11 января.