Смог в Челябинске сохранится до 11 часов 20 января – синоптики

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Специалисты ЦГМС продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) в Челябинске до 11.00 20 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с метеоусловиями, препятствующими рассеиванию примесей, объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности», – говорится в сообщении.

Как ожидается, улучшению ситуации будет способствовать ветер юго-западного направления: предстоящей ночью его сила составит 3-8 метров в секунду, отдельные порывы – до 12, в пятницу днем – 5-10 метров в секунду, временами порывы до 13-18 м/с.

Напомним, НМУ первой и второй степени опасности в промышленных городах региона (Магнитогорске, Сатке, Карабаше, Коркино, Троицке, Копейске) наблюдаются с 11 января.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются автомобили и, в большей части, промышленные предприятия. При НМУ они должны снижать выбросы на 20-25%.

После многочисленных жалоб южноуральцев ГУ МЧС развернуло оперативный штаб для мониторинга ситуации. Воздух на пробы забирают три передвижные лаборатории и 26 стационарных постов. В ведомстве рекомендуют жителям городов избегать длительного нахождения на улице по утрам, ограничить физическую активность, несколько раз в день принимать душ, пить больше воды, а при усилении характерного запаха надевать медицинские маски.

Между тем, жители Челябинска составили интернет-петицию на имя президента Владимира Путина, которую подписали свыше 10 тыс. человек. В ней они просят главу государства принять меры по проверке предприятий на соблюдение законодательства, контролировать выбросы, а также «наказать чиновников за попустительство».