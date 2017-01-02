Движение на трассе от Оренбурга до южноуральской границы восстановлено

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Движение на трассе от Оренбурга до границы с Челябинской областью восстановлено – из-за непогоды несколько дорог федерального значения были закрыты с 31 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию ГУ МЧС Оренбургской области.

«В настоящее время ограничение движения транспортных средств на дорогах области восстановлено. На 207 км трассы Р-336 "Оренбург – Орск − Шильда-граница Челябинской области" продолжает работать мобильный пункт обогрева», − говорится в сообщении.

Рекомендации водителям при снежных заносах на дорогах:

– во время поездок останавливайтесь и очищайте лед, налипший снег с ветрового стекла и «дворников», фар и зеркал заднего вида. В противном случае у вас будет ограниченный обзор.

– периодически очищайте налипший под крыльями снег. Он ограничивает угол поворота передних колес и становится серьезной помехой для управления автомобилем.

– соблюдайте большую дистанцию с впереди идущим автомобилем, особенно если у него есть шипы, а у вас нет, поскольку путь торможения с шипованной зимней резиной в полтора раза короче.

– участки со снежными заносами проезжайте сходу на пониженной передаче с равномерной скоростью.

– снижайте скорость, если видите на дороге пешеходов. В непогоду они обычно спешат и бывают недостаточно внимательны.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения 112 со всех мобильных операторов.