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Агентство новостей Доступ 1 25 ноября 2017 года, 13:38

Дубровский: Мы защитим честное имя Фаткулиной


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, комментируя решение Международного олимпийского комитета по Ольге Фактулиной, выразил сожаление, что в современном спорте стало слишком много политики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Это недопустимо и противоречит принципам, которые лежат в основе олимпийского движения. Мы поддерживаем Ольгу в этот тяжелейший период и сделаем все от нас зависящее, чтобы защитить ее честное имя в глазах мировой спортивной общественности», – сказал губернатор.

Напомним, МОК аннулировал результаты Фаткулиной с Игр-2014 и пожизненно отстранил ее от участия в Олимпиадах.

Между тем, Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что дождется мотивировочной части от дисциплинарной комиссии МОК, прежде чем принимать свое решение о дисквалификации Ольги Фаткулиной. В настоящее время спортсменка готовится к выступлению на этапе Кубка мира в Калгари (1-3 декабря).

Теги: олимпиада, ольга фаткулина, допинг, мок, борис дубовский
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