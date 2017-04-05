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Агентство новостей Доступ 1 5 апреля 2017 года, 16:56

Курганские архивисты подарили древние церковные книги Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Государственный архив Курганской области подарил Южному Уралу метрические книги челябинских церквей XIX века – они представляют особую ценность для исследователей и генеалогов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Фонд Объединенного государственного архива Челябинской области пополнился метрическими книгами Свято-Троицкой церкви за 1872 и 1876 годы и Покровской церкви Челябинского духовного училища за 1876 год. До этого они хранились в курганском архиве, где предположительно оказались после выделения Курганской области из состава Челябинской в 1943 году.

Несколько лет назад их обнаружили курганские архивисты и решили передать в Челябинск, где документы будут востребованы исследователями, историками, генеалогами. Добавим, что южноуральский архив хранит метрические записи Свято-Троицкой церкви с 1784 года. До сих пор самая ранняя метрика Покровской церкви была датирована 1878 годом, теперь же поступили документы от 1876 года.

Метрическая книга – это реестр, книга для официальной записи актов гражданского состояния в России в XVIII – начале XX веков. Метрические книги велись священнослужителями в православных приходах по годам. В каждой книге содержатся записи о рождении, бракосочетании и смерти прихожан.

Документы велись в двух экземплярах: один оставался на хранении в церкви (как правило – подлинный), второй (иногда в виде копии, заверенной церковным причтом) отсылался в архив консистории. Метрические книги являются незаменимым источником для генеалогических исследований.

Сегодня в Объединенном государственном архиве Челябинской области хранится более 5 тыс. церковных дел. Это документы православных приходов, некогда располагавшихся на территории Челябинской области. Основная их часть охватывает период с середины XIX века до 1920-х годов.

Фото Объединенного госархива Челябинской области

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Теги: книги, новости кургана, новости челябинска, история челябинской области, архив
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