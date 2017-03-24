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Агентство новостей Доступ 1 24 марта 2017 года, 12:28

Дорожные бандиты из Калининграда, собравшие с челябинцев 3 млн, обжаловали приговор


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Вступил в силу приговор пяти членам ОПГ, специализировавшейся на автоподставах, – четверо дорожных бандитов из Калининграда и три их адвоката пытались обжаловать решение Ленинского райсуда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении пятерых жителей Калининградской области, изменил приговор первой инстанции от 11 октября 2016 года в отношении одного из них: сумма наказания в виде штрафа, назначенного Илье Еремееву за покушение на дачу взятки, снижена областным судом с 4 млн до 900 тыс. рублей в связи с применением новой редакции закона. В остальной части его наказание оставлено прежним, приговор в отношении других осужденных по существу также оставлен без изменения», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Напомним, ранее районный суд установил, что в период с 25 ноября 2013 года по 2 октября 2014 года жители Калининградской области, действуя в составе организованной преступной группы совершили на территории Челябинской области ряд мошенничеств в крупном размере.

Злоумышленники обманывали водителей дорогостоящих автомобилей, инсценируя ДТП (наезд на пешехода), после чего «потерпевший» представлялся водителю высокопоставленным сотрудником центрального аппарата Следственного комитета России в звании полковника юстиции, приехавшим для служебной проверки из Москвы, и просил компенсировать ему стоимость дорогих наградных часов, якобы поврежденных в результате аварии. Введенные в заблуждение водители передавали соучастникам денежные средства в размере от 400 тыс. рублей. Всего жертвы отдали аферистам более 3 млн рублей.

Один из преступных эпизодов был описан в материале Агентства новостей «Доступ». Тогда потерпевший отдал злоумышленникам 200 тыс. рублей. Действия мошенников попали на камеру наружного наблюдения.

Приговором Ленинского районного суда Илья Еремеев, Андрей Фролов, Арсланали Магомедов, Максим Ткаченко, Сергей Боголюбов признаны виновными в ряде мошенничеств, совершенных в крупном размере, и покушении на него. Еремеев, кроме того, признан виновным в покушении на дачу взятки в крупном размере. Пятеро товарищей проведут за решеткой в общей сложности 24 года. Их шестого соучастника судят отдельно.

Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших на сумму 2,5 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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Теги: мошенничество, опг, дорожные бандиты, новости челябинска, новости калининграда
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