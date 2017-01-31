Мастера автоподставы отдадут под суд за обман челябинцев на 3 млн

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске будут судить жителя Калининградской области, который вместе с подельниками выманивал деньги у водителей, бросаясь под колеса их иномарок, – жертвы отдали мошенникам более 3 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Челябинской области.

В течение 2013-2014 годов мужчины под видом пешеходов имитировали ДТП, заставляя автомобилистов думать, что они их сбили. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, аферисты убеждали водителей, что те виноваты в аварии плюс разбили их дорогостоящие часы. Под психологическим давлением челябинцы отдавали обманщикам крупные суммы, надеясь «уладить ситуацию».

Один из таких случаев был описан в материале Агентства новостей «Доступ» за ноябрь 2013 года. Тогда потерпевший отдал злоумышленникам 200 тыс. рублей. Действия мошенников попали на камеру наружного наблюдения.

После очередного имитированного ДТП несостоявшаяся жертва – водитель иномарки – обратился в правоохранительные органы. «В ходе расследования уголовного дела следователями СК установлены шесть местных жителей, у которых обвиняемые путем обмана похитили денежные средства на сумму около 3 млн рублей. Следователями СК наложен арест на квартиру одного из обвиняемых и дорогостоящий автомобиль для обеспечения требований потерпевших по полному возмещению ущерба, причиненного преступными действиями», – говорится в официальном сообщении.

Ранее суд вынес приговор пяти членам ОПГ. Они получили от двух до семи лет лишения свободы каждый. Теперь следователи собрали доказательную базу и утвердили обвинение шестому участнику – Рустаму Хотамову, который принял участие в четырех таких авариях (мужчина два года скрывался в Калининградской области). Его будут судить по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).