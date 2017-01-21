Дорогу М-5 на участке от Миасса до Башкирии откроют в 12 часов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Движение грузового транспорта по федеральной трассе М-5 «Урал» Москва – Челябинск будет окрыто в 12 часов 21 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что движение фур закрыто с 18.00 (16.00 мск) пятницы, 20 января, до 8.00 (06.00 мск) субботы, 21 января, на трассе М-5, на участке с 1 548 км по 1 705 км в Челябинской области, в связи с прохождением обильных осадков и затруднением проезда из-за сильных гололедных явлений. Временное ограничение введено для беспрепятственной расчистки трассы.

«Из-за сильных снегопадов в горнозаводской зоне Челябинской области ФКУ Упрдор "Южный Урал" на участке дороги федерального значения М5 "Урал" от границы с Республикой Башкирия до Миасса продлено временное ограничение движения грузового транспорта – оно будет действовать до 12.00 21 января 2017 года», – сообщили в управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

Водителей легкового транспорта по возможности просят воздержаться от поездок в направлении Уфы.