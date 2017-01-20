ВНИМАНИЕ. Движение большегрузов по трассе М-5 закрыто на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сильные снегопады закрыли для большегрузов трассу М-5 на Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Росавтодора.

Так, движение фур закрыто с 18.00 (16.00 мск) пятницы, 20 января, на трассе М-5, на участке с 1 548 км по 1 705 км в Челябинской области, в связи с прохождением обильных осадков и затруднением проезда из-за сильных гололедных явлений. Временное ограничение введено для беспрепятственной расчистки трассы.

Кроме того, из-за сильной метели и видимости не более 5 метров полностью закрыто движение автотранспорта на участке 357-382 км этой же автодороги в Оренбургской области, а также на подъезде к Оренбургу. Организован объезд по автодорогам регионального значения.

Дорожные предприятия принимают все меры по обеспечению безопасного проезда по автомобильным дорогам федерального значения: работает техника, дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами.

Водителей просят соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники, задействованной на дорожных работах.