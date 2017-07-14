«Дом.ru» открывает центр продаж в ТК «Солнечный»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Филиал «Дом.ru» открыл в ТК «Солнечный» (ул. Марченко, 22, 1 этаж) новый, шестой по счету центр продаж и обслуживания.

Концепция центра как места прямого взаимодействия «Дом.ru» с клиентами определяет его открытость и интерактивность. В нем расположена просторная демо-зона для тестирования инновационных сервисов и услуг связи компании. Например, можно посмотреть программу со своего планшета или смартфона, установив мобильное приложение «Дом.ru ТV», или оценить качество цифрового сигнала на большом демонстрационном экране.

В новом центре продаж новые и действующие абоненты могут получить широкий спектр услуг: подключить интернет, цифровое ТВ и домашний телефон, пополнить баланс, сменить тариф, активировать бонусы, получить консультацию о возможностях Личного кабинета и программы привилегий «Дом.ru Клуб».

«Специалисты всегда готовы проконсультировать клиентов и помочь им по всем вопросам. Мы стремимся к тому, чтобы пользоваться услугами "Дом.ru" было выгодно и комфортно. В центре продаж можно оценить качество современного цифрового ТВ. Нашим клиентам доступно 213 телеканалов, сразу 84 из них в HD – мы лидируем по этому показателю среди федеральных операторов платного ТВ», – отмечает директор филиала «Дом.ru» в Челябинске Кирилл Кузнецов.

Центр продаж в ТК «Солнечный» работает каждый день с 10.00 до 20.00. Остальные центры продаж расположены по адресам: ул. Молдавская, 16 (ТРК «Фокус»); пл. Революции 1/1 (ТК «Никитининский»); ул. Сталеваров, 5; ул. Гагарина, 38 и ул. Образцова, 1.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» – один из ведущих операторов связи в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом «Дом.ru», для корпоративных клиентов – под брендом «Дом.ru Бизнес». Поставщик услуг: широкополосный доступ (ШПД) в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, а также видеонаблюдение и Wi-Fi (для корпоративных клиентов). Услуги предоставляются на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля и по единым стандартам по технологии «оптика до здания». По собственным оценкам, на долю компании приходится 11% российского рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ. По количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и среди операторов кабельного ТВ России. Лауреат многих национальных премий, включая премию «Большая цифра», «ТехУспех» (2016 год).