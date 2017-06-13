ВАЖНО. Дольщики «Гринфлайта» запишут видеообращение к Путину

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Дольщики банкротящегося ООО «Гринфлайт» (застройщик микрорайона Академ Riverside, Челябинск) запишут видеообращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 15 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщается в сообществе «Академ Riverside Инициативная группа дольщиков» в соцсети «ВКонтакте», мероприятиие запланировано на 20.30 по местному времени сегодня, 13 июня, у дома 16 указанного микрорайона.

«Вопрос дольщиков – один из самых острых для всей страны! Мы не должны отставать от других регионов, ведь чем больше вопросов о долевом строительстве попадет на "линию", тем больше шансов, что дело сдвинется с мертвой точки», – говорится в объявлении.

Ранее гендиректор компании Олег Лакницкий сообщал, что на завершение строительства всего ЖК «Академ Riverside» необходимо около 4,8 млрд рублей. В марте 2017 СМП-банк одобрил кредит на сумму 1,3 млрд рублей тресту «Магнитострой», который выступает генподрядчиком строительства ЖК. Компания планирует сдать шесть домов в июле (925 дольщиков) и семь – в декабре (1,3 тыс. дольщиков). Завершение строительства проблемного ЖК Академ Riverside ожидается до конца 2018 года.

Направить вопрос Путину можно через Единый центр обработки сообщений. Звонок из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный, из-за границы – +7-499-550-40-40 или +7-495-539-40-40. Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков. Отправить вопрос можно также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).