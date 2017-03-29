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Агентство новостей Доступ 1 29 марта 2017 года, 22:13

Дольщики Гринфлайта требуют изменить закон, лишивший их собственности на жилье


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске дольщики ООО «Гринфлайт» вышли на митинг – участники акции требовали скорейшего изменения законодательства, которое мешает им получить собственность на квартиры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 29 марта 2017 года, на Алом поле состоялся митинг дольщиков ООО «Гринфлайт». Несмотря на плохую погоду, челябинцы, которые уже несколько лет не могут получить оплаченное жилье, пришли в центр города с плакатами и растяжками.

Организатор митинга объяснила, что послужило поводом для акции протеста. «Проблема заключается в том, что компания "Гринфлайт" сейчас находится в состоянии банкротства-наблюдения, поэтому может заниматься только строительством. Здесь возникла проблема – мы не можем признать свое право собственности на уже сданные квартиры, потому что законом "О банкротстве" не предусмотрено, что компания-застройщик банкротится, но продолжает строить», – прокомментировала Евгения Селявко. 

Напомним, компании «Гринфлайт» к концу 2016 года удалось достроить и сдать три дома в микрорайоне Академ Riverside. Жильцы именно этих домов сейчас добиваются права собственности на уже купленное жилье. 

ООО «Гринфлайт» подал инициативу в Госдуму РФ для изменения законодательства в этой части. Изменения должны позволить передавать дома дольщикам даже в стадии управления и внешнего наблюдения.

Добавим, что митинг посетил директор ООО «Гринфлайт». «Сегодня я приехал на митинг поддержать дольщиков, потому что считаю их требования справедливыми, ведь дом сдан и люди не могут получить право собственности на квартиры», – заявил Олег Лакницкий.

В 2017 по графику запланировано сдать 10 домов, 11-й является резервным. Ближайшая сдача двух зданий планируется с мая по июнь. Собственники этих многоэтажек должны будут также доказывать свое право через суд, однако процедура упростится, если первое решение будет положительным.

С начала 2016 года ООО «Гринфлайт» заморозил строительство 29 домов в ЖК Академ Riverside. В настоящее время генподрядчиком ЖК является трест «Магнитострой» Олега Лакницкого, который возглавил «Гринфлайт» в июне прошлого года. В середине ноября руководство компании со второй попытки убедило полицию снять арест с части счетов компании для дальнейшего ведения хозяйственной деятельности, которое стало возможно после введения процедуры наблюдения. В компании утверждают, что аресты уставного капитала не влияют на ее текущую деятельность.

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Теги: гринфлайт, академ риверсайд, митинг, дольщики, новости челябинска, олег лакницкий
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