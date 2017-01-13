Вс, 15.01.2017, 04:35 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 13 января 2017 года, 16:50

Облсуд отказался снять арест со счетов совладельца «Гринфлайта»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ООО «Медиа-Стиль», которому принадлежит 20% уставного капитала ООО «Гринфлайт» (застройщик ЖК «Академ Riverside»), не смогло обжаловать арест своей доли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Виталия Санникова (до 2015 года – учредитель ООО "Медиа-Стиль"), оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 8 октября, которым суд наложил арест сроком до 14 января 2017 года на банковские счета, принадлежащие Санникову», – пояснила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

В Центральный районный суд Челябинска с ходатайством об аресте счетов обратился следователь, в производстве которого находится уголовное дело в отношении ООО «Гринфлайт».

Ранее в том же суде не смогли оспорить аналогичное решение совладелица ООО «Гринфлайт» Маргарита Бутакова и ООО «Центр современных технологий», которым также принадлежит по 20% доли в уставном капитале компании.

По данным СПАРК, уставной капитал «Гринфлайта» составляет 500 млн рублей. Владельцем еще 40% является Александр Москалюк.

С начала 2016 года ООО «Гринфлайт» заморозил строительство 29 домов в ЖК «Академ Riverside». В настоящее время генподрядчиком ЖК является трест «Магнитострой» Олега Лакницкого, который возглавил «Гринфлайт» в июне прошлого года. В середине ноября руководство компании со второй попытки убедило полицию снять арест с части счетов компании для дальнейшего ведения хозяйственной деятельности, которое стало возможно после введения процедуры наблюдения. В компании утверждают, что аресты уставного капитала не влияют на ее текущую деятельность.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинский облсуд, гринфлайт, новости челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 693
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

вчера, 17:05
В Верхнеуральске в феврале запустят первую очередь очистных сооружений
13 января, 16:32
Златоуст получит 284 млн на строительство биатлонного центра
13 января, 11:21
В январе-апреле 2017 южноуральские предприятия сократят 3,4 тыс. сотрудников
13 января, 10:59
Южный Урал получит 260 млн рублей на поддержку инвестпроектов
13 января, 09:42
Новая планка: Дубровский заставит Сосновский район заработать 1 млрд рублей
12 января, 17:51
Челябинская область вошла в ТОП рейтинга «Инновационный бизнес в регионах России»
12 января, 14:58
ЧГЭС обеспечили электроснабжение первой на Южном Урале новостройки для льготников
12 января, 13:00
«Уралкуз» начал выпуск комплектующих для рельсобалочного стана ЧМК
11 января, 15:36
ООО «МРК» расширяет ассортимент продукции из высокопрочных сталей MAGSTRONG
11 января, 10:14
Число безработных на Южном Урале снизилось почти на 5%

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как считаете, изменится ли Ваше благосостояние в 2017 году?

  • Да, надеюсь на это
    20%
  • Возможно, незначительно
    17%
  • Останется прежним
    23%
  • Скорее, ухудшится
    41%

Всего проголосовало: 1095

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость