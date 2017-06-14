Озерчане устроили пикет напротив суда, где идут прения по делу Цыбко

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Озерска (ЗАТО, Челябинская область) устроили пикет напротив здания суда, где продолжаются прения по делу экс-сенатора Константина Цыбко, – горожане намекают, что чиновнику «пора в Магадан», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 14 июня, накануне и во время прений по делу Константина Цыбко перед зданием суда собралась инициативная группа из десятка горожан с плакатами и вырезанной из картона фигурой экс-сенатора, облаченного в арестантскую робу. Разрешение на проведение акции дала администрация ЗАТО.

Прения продолжаются в суде Озерска с 16 мая и растянулись более чем на десяток заседаний. Адвокаты подсудимого обжалуют каждый шаг правоохранительных органов, вменяющих Цыбко получение взяток на 27,5 млн рублей от бывшего мэра Евгения Тарасова и владельца «Магнитостроя» Олега Лакницкого.

Напомним, прокурор требует для Цыбко 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа. Также у экс-сенатора хотят конфисковать в пользу государства имущество, приобретенное незаконным путем, в том числе доли в московских квартирах и гараж отца.