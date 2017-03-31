До минус 21 похолодает в Челябинской области ночью 1 апреля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Понижение температуры воздуха до минус 21 градуса прогнозируют синоптики предстоящей ночью в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на 1 апреля в регионе местами возможен небольшой снег, будет минус 11-16, при прояснении – до 21 градуса, утром – гололедица. Завтра днем – от нуля до минус пяти на фоне северо-западного – западного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

Как следует из трехдневного прогноза, в последующие двое суток ожидается потепление: ночью будет около 10 градусов со знаком «минус», днем – до плюс пяти, в воскресенье – небольшой снег, слабые метели, гололедица, в понедельник, по предварительным данным, снегопады усилятся.

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В Челябинске этой ночью минус 12-14, днем в субботу – от нуля до минус двух градусов.

Средняя температура воздуха в апреле составляет плюс два-четыре градуса. В теплые годы она повышается до плюс 9-11, в холодные – опускается до минус одного-четырех. Абсолютный максимум составляет плюс 28-31, минимум – минус 26-30 градусов.