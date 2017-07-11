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Агентство новостей Доступ 1 11 июля 2017 года, 15:50

На «Золотой горе» в Челябинске могут быть захоронены до 500 тыс. репрессированных


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Эксперты заявили, что на «Золотой горе» в Челябинске могут быть захоронены до 500 тыс. репрессированных граждан Советского Союза – сегодня на данном месте планируют начать жилищное строительство, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, «Золотая гора» обратила на себя внимание, когда появилась информация о возможном строительстве на ее территории двух трасс к новому выставочному центру. Общественники и активисты Челябинска отреагировали на эту новость отрицательно. На прошлой неделе прошли публичные слушания по вопросу проекта планировки территории. В итоге депутаты гордумы решили отправить проект на юридическую экспертизу.

После этого администрация Челябинска пообещала провести историко-культурную экспертизу мемориального комплекса. Глава города Евгений Тефтелев заявил о выделении на данные цели около 1 млн рублей. 

Сегодня, 11 июля, директор научно-исследовательского института судебных экспертиз «Стэлс» Александр Власов в рамках пресс-конференции рассказал о своем участии в раскопках, которые проходили на месте «Золотой горы» в 1989 году. Тогда исследователям удалось достать останки 350 человек – данный результат был получен после выемки всего нескольких метров грунта. На раскопки приехал академик Андрей Сахаров, который на тот момент был депутатом Верховного Совета СССР. Он также возглавлял правозащитную организацию «Мемориал», по инициативе которой проводились те исследования.

«Еще до революции здесь добывали золото из шахт, глубина которых достигала 100 метров, диаметр – 9-15 метров. Целью экспертизы было установление причин смерти, возраста, пола, социальной принадлежности погибших. Раскопки велись в одной из девяти достоверно обнаруженных шахт, однако всего их должно быть 15. Были проведены раскопки на несколько метров в длину, извлечены останки 350 человек. Исследования не удалось завершить, потом все останки пропали однажды ночью. Документация, все наработки также исчезли», – рассказал Александр Власов.

Согласно воспоминаниям Александра Власова, при раскопках были обнаружены люди с огнестрельными и штыковыми ранениями, был ребенок 10-12 лет, которого убили ударом по голове тупым предметом. Основная масса – мужчины и женщины трудоспособного возраста. Также по его словам тогда были сделаны контрольные бурения, для определения, на всю ли глубину заполнены шахты. Выяснилось, что до самого дна они полны останков. «Андрей Сахаров считал, что там похоронено 300 тыс. человек, по моим подсчетам, цифра может доходить до 500 тыс. Академик отталкивался от девяти известных шахт, а я опирался на то, что их 15», – добавил Власов.

«Это массовое захоронение людей, которое не имеет аналогов в мире. Меня коробит сама идея о строительстве на этом месте. Такая категория захоронений должна вызывать трепетное отношение и уважение. Печально, что нет достойного мемориального сооружения», – отметил эксперт.

По словам известного челябинского краеведа Юрия Латышева, «Золотая гора» является выявленным объектом культурного наследия – братской могилой жертв сталинских репрессий. Однако границы данного памятника пока не установлены, нет и охранной зоны. 

Фото из группы «Архистраж» в соцсети

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Теги: мемориал, культурное наследие, новости челябинска, золотая гора
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