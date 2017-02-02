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Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 15:58

Дмитрий Медведев поздравил Магнитку с юбилеем


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму в адрес коллектива Магнитогорского металлургического комбината (ОАО «ММК», Челябинская область) в честь его 85-летия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«85 лет назад ваша первая домна выдала первый чугун, что стало днем рождения знаменитой Магнитки. За это время благодаря самоотверженному труду нескольких поколений сталеваров ММК стал крупнейшим предприятием черной металлургии России, одной из ведущих сталелитейных компаний мира. А рядом с заводом вырос прекрасный город», – говорится в телеграмме премьер-министра Дмитрия Медведева.

Также премьер отметил заслуги ММК в Великой Отечественной войне. «Из магнитогорской стали произведен каждый третий советский снаряд и броня каждого второго танка», – напомнил Медведев.

Кроме того, премьер-министр обратил внимание на современную деятельность комбината по внедрению современных технологий, реализации инвестпроектов, укреплению конкурентоспособности продукции.

Дмитрий Медведев пожелал сотрудникам ММК здоровья, благополучия и удачи.

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Теги: ммк, юбилей, дмитрий медведев, новости магнитогорска
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