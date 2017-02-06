Для жителей Челябинска бесплатно сыграет уникальная симфоническая капелла

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителям Челябинска 7 февраля предлагают бесплатно услышать оперетту Имре Кальмана «Сильва» – в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу филармонии.

Концертная версия оперетты прозвучит в исполнении Государственной академической симфонической капеллы России. Уникальный коллектив насчитывает свыше 200 артистов: хор, оркестр, солистов-вокалистов.

Всероссийский виртуальный концертный зал – проект Минкульта РФ, который предоставляет всем россиянам бесплатный доступ к лучшим образцам академического музыкального искусства. Благодаря специально оборудованному залу, куда поступает прямой сигнал из центральных концертных залов России, зрители фактически присутствуют на филармонических концертах российских и зарубежных звезд.

Желающие посетить онлайн-трансляцию могут оставить заявку и узнать подробности о программах по телефону 263-75-57. Мероприятие состоится в Концертном зале имени Прокофьева. Вход свободный. Начало в 18.00.

Фото пресс-службы Челябинской филармонии