Чт, 09.03.2017, 12:36 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 9 марта 2017 года, 11:51

Для разведки пожаров над Таганаем будет летать мультикоптер


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Для разведки пожаров над Таганаем (Златоуст, Челябинская область) будет летать мультикоптер – он сможет передавать данные в оперативный штаб парка с 300-метровой высоты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Обычно пожарный сезон начинается в национальном парке, когда полностью сходит снег, в конце апреля. Сейчас в горах и возле троп еще лежат глубокие сугробы. Но техника и люди уже готовы работать в режиме ЧС. Так, на вооружении противопожарного формирования состоят четыре лесопатрульных комплекса, трехтонная автоцистерна, четыре грузопассажирских мотовездехода, семь снегоболотоходов, колесный трактор с навесным оборудованием, ранцевые огнетушители и прочий инвентарь, современные средства связи. Кроме того, в текущем году за территорией национального парка будут наблюдать не только с земли, но и с воздуха.

«Мультикоптер будет облетать парк при выездах патрульной группы. "Взлетные" площадки расположим на высотах – Семибратке, Черной скале, хребте Большой Таганай, а также в Центральной усадьбе и поселке Магнитка. Дальность полета мультикоптера – до 4,5 км, высота от 50 до 300 метров. В воздухе он будет до 20 минут, этого хватит, чтобы обнаружить очаг возгорания. Информация в режиме реального времени будет передаваться в оперативный штаб парка», – рассказал директор НП «Таганай» Алексей Яковлев.

Напомним, осенью 2016 года сотрудники нацпарка тушили пожар под Миассом. Горело 16 гектаров леса. Тогда «боевое крещение» прошли и люди, и современная техника.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: нацпарк таганай, лесные пожары, новости златоуста
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 587
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:36
Главу Баландинского поселения, обвиненную во взятках, отправили из дома в СИЗО
сегодня, 11:17
Челябинская область хочет принять ЧМ-2023 по фристайлу и сноуборду
сегодня, 10:46
СКАНДАЛ. Южноуральцы возвели туалеты и душевые кабины на берегу памятника природы
сегодня, 10:06
Рецидивист, напавший на посетителя МФЦ в Челябинске, осужден на 10 лет
сегодня, 09:31
Банда, похищавшая парфюм и курятину у дальнобойщиков, предстанет перед судом в Пласте
сегодня, 09:18
Борьба за Кубок Гагарина: на Востоке стартуют 2 полуфинальные серии
сегодня, 08:42
Режим «черного неба» действует в Челябинске вторые сутки
07 марта, 14:57
Мир женщины СССР представили на выставке в челябинской библиотеке
07 марта, 14:53
ВНИМАНИЕ. В Челябинской области в ближайшие трое суток похолодает до 20 градусов
07 марта, 14:17
Главный полицейский Челябинска собирает большое совещание по детским суицидам
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Кто, по-вашему, представит Восточную конференцию КХЛ в финале Кубка Гагарина-2017?

  • Трактор
    5%
  • Металлург
    23%
  • Куньлунь
    13%
  • Барыс
    9%
  • Авангард
    9%
  • Адмирал
    8%
  • Ак Барс
    18%
  • Салават Юлаев
    15%

Всего проголосовало: 1440

Подписка на новости
Прислать новость