Для разведки пожаров над Таганаем будет летать мультикоптер

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Для разведки пожаров над Таганаем (Златоуст, Челябинская область) будет летать мультикоптер – он сможет передавать данные в оперативный штаб парка с 300-метровой высоты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Обычно пожарный сезон начинается в национальном парке, когда полностью сходит снег, в конце апреля. Сейчас в горах и возле троп еще лежат глубокие сугробы. Но техника и люди уже готовы работать в режиме ЧС. Так, на вооружении противопожарного формирования состоят четыре лесопатрульных комплекса, трехтонная автоцистерна, четыре грузопассажирских мотовездехода, семь снегоболотоходов, колесный трактор с навесным оборудованием, ранцевые огнетушители и прочий инвентарь, современные средства связи. Кроме того, в текущем году за территорией национального парка будут наблюдать не только с земли, но и с воздуха.

«Мультикоптер будет облетать парк при выездах патрульной группы. "Взлетные" площадки расположим на высотах – Семибратке, Черной скале, хребте Большой Таганай, а также в Центральной усадьбе и поселке Магнитка. Дальность полета мультикоптера – до 4,5 км, высота от 50 до 300 метров. В воздухе он будет до 20 минут, этого хватит, чтобы обнаружить очаг возгорания. Информация в режиме реального времени будет передаваться в оперативный штаб парка», – рассказал директор НП «Таганай» Алексей Яковлев.

Напомним, осенью 2016 года сотрудники нацпарка тушили пожар под Миассом. Горело 16 гектаров леса. Тогда «боевое крещение» прошли и люди, и современная техника.