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Агентство новостей Доступ 1 18 февраля 2017 года, 19:08

Директора Комитета по делам строительства уличили в получении 400тыс. рублей взятки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области директор муниципального унитарного предприятия «Комитет по делам строительства и архитектуры» Сосновского района подозревается получении 400 тыс. рублей за заведомо незаконные действия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, Сергей Кузнецов подозревается в том, что, будучи директором муниципального предприятия – заказчика строительства жилого дома, в июне 2013 года получил от местной жительницы 400 тыс. рублей в качестве коммерческого подкупа за предоставление справки о выполнении финансовых обязательств на сумму более 650 тыс. рублей по договору долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома в селе Долгодеревенское, причем фактической оплаты указанных средств ею не производилось.

Преступление выявлено сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу.

В отношении возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). В настоящее время решается вопрос об избрании меры подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

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Теги: коммерческий подкуп, коррупция в челябинской области, новости сосновского района
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