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Агентство новостей Доступ 1 16 июня 2017 года, 07:57

Директор завода задержан по делу о хищении 50 млн рублей в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Экс-руководитель челябинского предприятия по производству медного купороса задержан в рамках дела о махинациях с возмещением НДС на сумму более 50 млн рублей – бывшего директора завода обыскали и допросили, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В рамках уголовного дела, возбужденного полицейским Главком по материалам УФСБ по Челябинской области, задержан бывший исполнительный директор ОАО «Некк» Дмитрий Нуждин. У экс-руководителя провели личный обыск.

«Мужчина допрошен. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – “Мошенничество в особо крупном размере”. Решается вопрос об избрании меры пресечения», – сообщил источник, близкий к следствию.

Напомним, обыски в головном офисе предприятия прошли еще в марте. По версии следствия, ОАО «Некк» на протяжении нескольких лет получало незаконное возмещение НДС, имитируя закупку сырья через фирмы, которые оказались «однодневками». По предварительным данным, ущерб государству от махинаций составил более 50 млн рублей.

Ольга Плеханова
 

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Теги: мошенничество, чмз, новости челябинска, ндс, некк
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