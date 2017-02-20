Дикая ястребиная сова хватает мышей из человеческих рук под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские любители птиц прикормили дикую ястребиную сову недалеко от Донгузловского природного заказника – краснокнижная красавица принимает мышей из человеческих рук, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Компания любителей птиц за месяц сумела прикормить дикую ястребиную сову, которая поселилась рядом с Донгузловским заказником. Пернатой хищнице предлагают угоститься мышью, и она принимает добычу из рук Евгения Попова, известного фотоанималиста.

«Видно, что здесь ей хватает пищи. По следам на снегу можно сказать, что мышей в поле много. Вероятно, поэтому ястребиная сова и не улетает отсюда. Это редкая птица, поэтому встречи с ней приносят большую радость», – рассказывает Евгений Попов.

На видео друзьям удалось запечатлеть процесс прикормки, а также сам момент встречи птицы с человеком. На замедленной съемке можно во всей красе увидеть, как ястребиная сова охотится.