Дикая природа feat. человек. Фотоанималист из Челябинска – о любви к птицам, фотоохоте и браконьерах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бывает много необычных хобби. Так, в Челябинске есть бердвотчер (англ. birdwatcher) – человек, который наблюдает за птицами. Евгений Попов с детства интересуется пернатыми, а сегодня профессионально занимается фотосъемкой и изучением птиц. Фотоанималист рассказал Агентству новостей «Доступ» о кудрявых пеликанах, черных воронах, казахстанских фламинго и других интересных видах, обитающих на Южном Урале.

ФОТОАНИМАЛИСТ ИЛИ БЕРДВОТЧЕР

- Как, почему Вы начали интересоваться птицами?

- Увлечение птицами началось с раннего детства – отец всегда старался вытащить меня на рыбалку, однако рыбачил я скверно: то леску запутаю, то удочку сломаю, а то и вовсе провалюсь в болото. От этого, видимо, и начал шататься по окрестностям и выискивать более интересные для себя занятия. Серьезный же интерес к птицам появился у меня сравнительно недавно, около шести лет назад, а обострился после семейной поездки в Индию в 2012 году. За две недели отпуска я смог увидеть и сфотографировать около 100 видов птиц, которых затем пришлось еще и определять. Меня затянуло, и следующим шагом была родная земля, а далее были Индонезия, Доминиканская Республика, Турция, Таиланд и Египет.

- Вы действительно орнитолог или это называется как то по-другому?

- На самом деле я не являюсь орнитологом – это нечто другое. Я скорее бердвотчер (от английского bird – птица, watch – смотреть) или фотоанималист – человек, который фотографирует дикую природу.

ПОНАЧАЛУ ЭТО БЫЛО ДОСТАТОЧНО СТРАННО…

- Чем Вам, собственно, нравятся пернатые?

- Один из самых сложных вопросов для любого человека, которого спрашивают о его хобби. Не знаю, я уже давно перестал задавать себе этот вопрос, так как ответа на него еще не нашел. Не найдет ответ на этот вопрос и человек, собирающий модели самолетов.

- Не считают ли друзья и знакомые Ваше увлечение странным?

- Поначалу это было достаточно странно, существовал даже некий «стеб» на эту тему. Сейчас все привыкли и даже помогают мне. После того как некоторые мои фотографии вышли в финал конкурса «Дикая природа России» от National Geographic, это и вовсе многим стало интересно.

- Удается ли заработать деньги с помощью вашего хобби?

- Этим делом я занимаюсь не для заработка, но всегда рад, когда удается получить вознаграждение. Иногда покупают фотографии для календарей и открыток, буклетов и книг, но это, скорее, приятный бонус, нежели самоцель. В 2016 году я сверстал и напечатал свой календарь с птицами – почти все 500 экземпляров проданы, причем покупали их не только земляки, но и жители других регионов и стран. Так, один календарь улетел в Австралию, два – в Болгарию, несколько – в Казахстан и на Украину.

КУДРЯВЫЕ ПЕЛИКАНЫ, ЧЕРНЫЙ ВОРОН И ЗОЛОТИСТАЯ ЩУРКА

- Расскажите о процессе наблюдения за птицами? Где Вы их выслеживаете? Как долго приходится ждать?

- Вся прелесть этого увлечения в том, что птиц можно увидеть или услышать повсюду, где бы вы ни находились. Выбрались с друзьями на природу, чтобы отдохнуть от будней, пошли за ягодами или грибами, и птицы тут как тут. Напрягаться приходится, если вам нужен конкретный экземпляр. Тогда ожидание может длиться годами. Например, с вóронами мне не везет уже несколько сезонов подряд, хоть птица далеко не из редких.

- Расскажите о самых жестких условиях, в которых приходилось выслеживать птиц.

- Собственно, «жести» здесь немного, скорее, есть ряд трудностей, без которых этот процесс не имел бы смысла. Это длительные поездки и походы, строительство укрытий, подготовка съемочной площадки и ранние подъемы.

- Возможно, есть интересные случаи по наблюдению за птицами? Самый удачный кадр?

- Немногие знают, что в Челябинской области есть кудрявые пеликаны, еще меньше осведомлены, где с ними можно повстречаться, причем гарантированно. Места их гнездовий знают единицы. С конца 80-х годов разные орнитологи пытались их определить, но безрезультатно. В 2016 году мы с товарищами при помощи квадрокоптера облетели территорию с предполагаемыми колониями – до нас это никто еще не делал. Мы выяснили точное число гнездящихся пеликанов на одном из озер. После подплыли на лодке к одной из колоний, где я сделал снимок птенца кудрявого пеликана в гнезде, которым горжусь.

Также в этом году сбылись две мои давние «хотелки». Удалось снять два вида птиц, которые раньше не давались: золотистая щурка, пожалуй, одна из красивейших птиц нашей области, и оляпка, плавающий воробей. Если со щурками мне приходилось встречаться в 2013 году, то с оляпкой никак не складывалось.

ЛЮБИМЫЕ ПТИЦЫ – ТЕ, КОТОРЫХ Я ЕЩЕ НЕ СНЯЛ

- Какие самые интересные, на Ваш взгляд, виды птиц живут в Челябинской области?

- На мой взгляд, больше половины пернатых из 280 видов, обитающих в области, достаточно интересны. Здесь есть степные виды, такие как дрофа и стрепет, таежные – совы, кукши и сойки, а также околоводные – шилоклювка и ходулочник. Иногда на наши озера из соседнего Казахстана залетают молодые розовые фламинго. Отмечу, что 50 видов занесено в Красную книгу области, 33 – в Красную книгу России.

- Насколько птицы умны? Какая самая умная птица из тех, что Вы видели?

- Самая умная птица в нашем регионе – это черный вóрон. Именно по этой причине я его не могу достойно сфотографировать.

- Есть ли у Вас любимые птицы?

- Сложный вопрос. Наверное, любимые птицы – это те, которых я еще не снял, ведь именно что-то новое приносит радость и заставляет двигаться вперед.

НУЖНО БОРОТЬСЯ С БРАКОНЬЕРСТВОМ, А НЕ С ОХОТОЙ.

- Каково Ваше мнение о южноуральских зоозащитниках? Все ли они правильно делают?

- Не вижу на Южном Урале достойных зоозащитников. То, что у нас сейчас есть, не более чем пафос, по-моему.

- Как Вы оцениваете охрану природы в Челябинской области и РФ?

- Не могу говорить за всю Россию, но в нашей области охрана природы реализована крайне плохо, за исключением разве что нацпарков и заповедников. Главная проблема, по моему мнению, это то, что комплексные заказники нашей области продолжают охранять и воспроизводить лишь охотничьи виды. Это пережитки советских времен, выбраться из которых крайне сложно.

- Что думаете о таком развлечении, как охота? Как боретесь?

- Бороться с охотой глупо, ведь у этого занятия многовековая практика и огромная армия приверженцев, со своими правилами и понятиями. Можно и нужно бороться с браконьерством, а не с охотой.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

- Есть ли у Вас единомышленники? Много ли в области и стране любителей птиц? Общаетесь ли с заграничными коллегами?

- Единомышленники есть, их достаточно много как в нашей области, так и по всему миру. Я много общаюсь со всеми, кто хоть как-то связан с птицами и природой, – это увлечение набирает обороты и становится популярным.

- Какие ближайшие планы? Куда хотели отправиться фотографировать птиц?

- В ближайших планах очень масштабные проекты по созданию природного парка, куда можно будет приезжать всей семьей, наслаждаться природой и близостью животных. Пока этот проект находится в стадии разработки и согласования.

Сергей Боровинских,

фото Евгения Попова