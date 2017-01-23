Девушки-юмористки из ЮУрГУ выступят на Первом канале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По результатам XXVIII Международного фестиваля «КиВиН-2017» (Сочи) команда КВН «Девичья сборная ЮУрГУ», представляющая Южно-Уральский государственный университет, прошла в Премьер-лигу КВН, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Свой творческий путь девушки начали еще в 2011 году под названием «ВИА Молочко» и с тех пор шутки придумывают почти ежедневно. В 2015 году команда сменила название на «Девичья сборная ЮУрГУ». В активе команды уже немало достижений: они обладательницы Кубка Молодых команд Лиги КВН ЮУрГУ-2011, Гран-при фестиваля «Снежные буераки-2015», Гран-при Международного фестиваля «Веселый студень-2015», команда-финалист Центральной Уральской Лиги МС КВН 2015 года и пр.

Теперь девушки смогут продемонстрировать свое чувство юмора всей стране на Первом канале. Напомним, «Премьер-лига» – второй по важности турнир Международного союза КВН.

Первая игра с участием челябинской команды состоится уже в конце февраля.

«Попадание нашей команды в число участников Премьер-лиги КВН было на 90% неожиданным успехом. Но тем не менее, мы надеялись на это и очень рады, что прошли. Александр Масляков смеялся во время нашего выступления, и это было для нас как бальзам на сердце. Мы надеемся, что наша карьера наберет обороты. Хотим выразить благодарность ректору ЮУрГУ Александру Шестакову, профкому ЮУрГУ и управлению по внеучебной работе, а также проректору по учебной работе Андрею Шмидту. Без этих людей не было бы нашей победы», – поделилась впечатлениями участница команды Алена Ишмухаметова.

Добавим, в Премьер-лигу КВН попала еще одна команда из Челябинской области – «Театр Уральского Зрителя».