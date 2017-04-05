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Агентство новостей Доступ 1 5 апреля 2017 года, 18:14

18+ Девочка в течение 10 лет терпела отца-педофила в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска предстанет перед судом за насильственные действия сексуального характера в отношении собственной дочери – девочка подвергалась домогательствам с четырехлетнего возраста, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Челябинске завершено расследование дела в отношении 53-летнего местного жителя, который с 2006 по 2016 год совершал надругательства над своей дочерью. О преступлениях стало известно, когда уже 14-летняя девочка осмелилась поговорить с матерью. Все происходило в квартире, пока женщины не было дома. Отец потерпевшей перебивался случайными заработками, так что часто находился дома, где и поджидал дочь.

«Следствием собраны доказательства по четырем преступным эпизодам. Мужчина свою вину не признал. Тем не менее, психиатрическая экспертиза выявила у него расстройство сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения», – рассказал старший следователь СО по Калининскому району Челябинска СУ СКР по региону Борис Захарин.

Челябинцу предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), а также пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней). Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование 15-летней девочки, однако на данный момент судимость уже погашена.

Ольга Плеханова
 

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Теги: отец-педофил, новости челябинска, педофилия
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