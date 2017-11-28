Депутаты Заксобрания обеспокоились экстремальным загрязнением Аргазинского водохранилища

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Аргазинское водохранилище экстремальными темпами теряет качество воды – об этом в понедельник, 27 ноября, в ходе заседания комитета Заксобрания по экологии и природопользованию заявил заместитель руководителя Нижне-Обского бассейнового водного управления по Челябинской области, начальник отдела водных ресурсов Владимир Середа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам эколога, Гидромет фиксирует высокое и экстремально высокое загрязнение воды марганцем и цинком – превышение доходит до 96 ПДК. «Благо, что Аргази большие, и на выходе вода уже нормативного качества. Но у нас есть еще только год-два. Потом это не поможет – всю грязную воду увидим в Челябинске», – обещает Середа.

На заседании присутствовала министр экологии региона Ирина Гладкова. Она отметила, что в 2016 году по заказу министерства был разработан проект снижения влияния загрязненного стока с территории Карабашского городского округа на Аргазинское водохранилище. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

«Проект включает создание двух объектов: строительство канала для отвода чистого стока реки Сак-Элга в обход загрязненных территорий и возведение дамбы для перехвата оставшегося загрязненного стока реки», – говорит министр и добавляет, что федеральный бюджет не дал средств на реализацию проекта, но 200 млн выделил областной бюджет. Конкурс на проведение этих работ уже прошел, его выиграло ООО СК «Геострой».

Председатель комитета по экологии Заксобрания области Константин Струков поручил внести проблему Аргазинского водохранилища в протокол с предложением о выделении дополнительных средств на восстановление качества воды.