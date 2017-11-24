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Агентство новостей Доступ 1 24 ноября 2017 года, 15:27

Стало известно, кто построит отводной канал и дамбу для защиты Аргазей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министерство экологии Челябинской области определило подрядчика для выполнения работ по снижению поступления загрязнений стока с территории Карабашского городского округа в Аргазинское водохранилище – работы будет выполнять ООО СК «Геострой», ставшее единственным участником электронного аукциона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Подрядчику предстоит построить канал для отвода чистого стока реки Сак-Элга в обход загрязненных территорий и дамбу для перехвата оставшегося загрязненного стока. Согласно проекту, разработанному Минэко в 2016 году, плотина будет удерживать воду, что приведет к образованию мелководного водохранилища, которое в дальнейшем зарастет за счет высадки «высших водных растений» – камыша, рогоза и т.д. Они начнут поглощать загрязняющие вещества, тем самым очищая воду.

Стоимость проекта составляет около 200 млн рублей. Его финансирование будет осуществляться из областного бюджета в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Челябинской области».

Мероприятия планируется реализовать к концу 2019 года, уточняется в сообщении ведомства.

Теги: новости карабаша, госзакупки, минэкологии, аргазинское водохранилище, год экологии
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