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Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 09:49

Дело о мошенничестве директоров «Здоровой фермы» передано в Калининский райсуд


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Судья Советского районного суда Челябинска направил дело о мошенничестве руководителей агрохолдинга «Здоровая ферма» в Калининский райсуд – менеджмент компании обвиняется в совершении преступлений на 320 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Слушание по делу прошло в закрытом режиме. Обвиняемыми стали 15 человек, треть из которых является руководителями агрохолдинга. В зависимости от роли и степени участия им предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), части 7 статьи 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере), пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Судья принял решение о направлении дела по месту совершения самого тяжкого преступления.

По версии следствия, руководители заключали с организациями договоры на строительство сельхозобъектов. После выполнения строительных работ и сдачи объектов в эксплуатацию с подрядчиками не рассчитывались, а полученными от банка деньгами распоряжались по своему усмотрению. Общий ущерб, причиненный 10 коммерческим фирмам, превысил 120 млн рублей.

Помимо этого, обвиняемые осуществляли кассовое обслуживание юридических и физических лиц без лицензии. Преступная группа организовала схему, по которой имущество организаций, входящих в структуру агрохолдинга «Здоровая ферма», через подставные организации переходило в собственность от одной фирмы к другой и вновь возвращалось в структуру компании, но с искусственным увеличением цены. После этого соучастники подавали в налогую документы о якобы совершенных сделках между организациями и уплаченным НДС и тем самым незаконно получали возмещение. Бюджету был причинен ущерб на 208 млн рублей (из них 95 млн возмещены в ходе следствия).

Напомним, до декабря 2015 года владельцем «Здоровой фермы» был депутат Госдумы Олег Колесников. Компания была продана федеральному холдингу «Русагро».

Теги: мошенничество, опг, банкротство, налоги, здоровая ферма, суды челябинской области
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